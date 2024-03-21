Названы страны с самым загрязненным воздухом

В новом отчете швейцарской компании IQAir, специализирующейся на исследовании качества воздуха, были опубликованы данные о состоянии загрязнения атмосферы мелкодисперсными частицами по всему миру за прошедший год.

Согласно проведенному исследованию, наибольшее загрязнение воздуха было зафиксировано в странах Южной Азии, таких как Бангладеш, Пакистан и Индия. В то же время было отмечено, что уровни концентрации вредных частиц в атмосфере большинства стран превышают допустимые санитарные нормы.

Столичные города Нью-Дели (Индия), Дакка (Бангладеш), Уагадугу (Буркина-Фасо), Душанбе (Таджикистан) и Багдад (Ирак) оказались в числе наиболее загрязненных воздухом. В то же время самые низкие уровни загрязнения были зафиксированы в Веллингтоне (Новая Зеландия), Рейкьявике (Исландия) и Гамильтоне (Бермудские острова).

Анализ показал, что серьезные проблемы с загрязнением страдают регионы Ближнего Востока, Африки, а также Центральной и Южной Азии. В то же время Французская Полинезия, Маврикий и Исландия демонстрируют наименьший уровень загрязнения.

Генеральный директор североамериканского подразделения IQAir, Глори Долфин Хаммес, подчеркнула значительное отрицательное влияние мелкодисперсных частиц на здоровье человека.

Она указала на данные Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), согласно которым основным источником загрязняющих веществ является сжигание ископаемых видов топлива, таких как уголь, нефть и газ. Это приводит к преждевременной смерти более 4 миллионов людей ежегодно по всему миру.

Важность осознания качества воздуха не может быть недооценена: эксперты рекомендуют людям принимать меры предосторожности для минимизации рисков для здоровья. К таким мерам относятся избегание физической активности на открытом воздухе при высоком уровне загрязнения и использование масок с высокой степенью фильтрации.

Отчет также отмечает значительный вклад природных пожаров в Канаде в общий уровень загрязнения атмосферы в США за прошлый год. Пожары оказали значительное негативное влияние на экологическую обстановку некоторых городов на северо-востоке и среднем западе США.

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