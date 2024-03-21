Умер режиссер Леонард Форест

За свою карьеру он создал порядка 130 фильмов. В некрологе “Радио Канада” отмечается, что Форест был пионером кинематографа в нашей стране. Ему исполнилось 96 лет два месяца назад. А накануне онскончался. Причина смерти не указана.
Родившийся в Массачусетсе в 1928 году, в самое трудное время Великой депрессии, Форест переехал в Канаду с родителями, когда ему еще не исполнился год.
Он начал свою карьеру в киноиндустрии в 1950-х годах и снял свой первый фильм как режиссер в 1954 году.
Среди наиболее известных проектов Фореста – сериал “Земля обетованная” и фильм “Стена памяти”. Его работы как режиссера признаны крайне ценными для культурно-исторического наследия франкоязычной части Канады.
Кроме кинематографии, Форест является автором нескольких сборников стихов и детских книг.
Вечная память!
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