Умер режиссер Леонард Форест

Леонард Форест, известный канадский режиссер, сценарист, писатель, продюсер и монтажер, ушел из жизни.

За свою карьеру он создал порядка 130 фильмов. В некрологе “Радио Канада” отмечается, что Форест был пионером кинематографа в нашей стране. Ему исполнилось 96 лет два месяца назад. А накануне онскончался. Причина смерти не указана.

Родившийся в Массачусетсе в 1928 году, в самое трудное время Великой депрессии, Форест переехал в Канаду с родителями, когда ему еще не исполнился год.

Он начал свою карьеру в киноиндустрии в 1950-х годах и снял свой первый фильм как режиссер в 1954 году.

Среди наиболее известных проектов Фореста – сериал “Земля обетованная” и фильм “Стена памяти”. Его работы как режиссера признаны крайне ценными для культурно-исторического наследия франкоязычной части Канады.

Кроме кинематографии, Форест является автором нескольких сборников стихов и детских книг.

Вечная память!

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