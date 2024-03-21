Как купить землю для строительства дома в Квебеке?

Люди, которые хотят построить дом, часто мало информированы о том, какие шаги необходимо предпринять в процессе приобретения земли. Вот 9 шагов, которые необходимы для совершения такого рода покупок.

Бюджет: планируйте все расходы, помимо земельных, такие как испытания почвы, налоги с продаж, налог на приобретенную недвижимость, возможно, расходы на вырубку леса и подключение к электросети, а также реалистичную смету затрат на строительство и непредвиденные расходы.

Идеальный участок: географическое положение (город, регион), площадь, топография участка являются важными элементами для квалификации вашего строительного проекта в соответствии с вашими критериями для вашего будущего дома. Это участок в лесу с красивым ручьем поблизости или на берегу озера?

Зона и условия строительства в ней: получите информацию о местных ограничениях города, а также о зонировании, в котором разъясняется, что разрешено и запрещено делать с использованием вашей земли (краткосрочная аренда, охота, коммерческая деятельность, разделение участков и пр).

План городского планирования: свяжитесь с городским планировщиком, чтобы убедиться, что возможности этого участка и вашего будущего дома соответствуют архитектурной интеграции города. Должны ли вы, например, взять на себя обязательство построить дом только в скандинавском стиле?

Услуги: какие услуги включены в покупку земли и какие из них необходимо запланировать? Вам нужно будет установить септик, артезианскую скважину? Кто будет их обслуживать: вы или город?

Подъездная дорога: в настоящее время земля пригодна для строительства, или вам нужно подождать несколько лет, прежде чем улица будет построена? Часто без подъездной улицы муниципалитет не выдает никаких разрешений на строительство.

Геодезист: земля, на которой нет здания, не имеет сертификата местоположения. Геодезист сможет провести разграничение Земли, которое подскажет вам точные границы, в которых вы сможете построить свой дом. Он также может сообщить вам, применяется ли к нему сервитут (гидроузел Квебека, право доступа к дороге или озеру).

Испытание почвы: Если муниципальные службы водоснабжения и канализации недоступны, вам необходимо будет провести испытание почвы, чтобы проверить проницаемость почвы (испытание на просачивание) для канализационной системы. Также могут быть проведены другие испытания почвы, например, на несущую способность или загрязнение почвы.

Полезные советы:

Четко определите свои ожидания в отношении участка, учитывая как ваши текущие потребности, так и потенциал для перепродажи.

Экономия и финансовые рычаги: знаете ли вы, что налог на приобретенную недвижимость будет взиматься только со стоимости земли, а не с дома, который будет построен следующим ? Стоимость земли может быть использована в качестве первоначального взноса.

Защитите свои возможности: сделайте предложение о покупке земли с условиями проведения тестов на землю и воду, чтобы защитить проект своей мечты, а не помешать ему.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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