ИИ-стартап Cohere из Торонто планирует привлечь $500 млн

Этот стартап, специализирующийся на разработке базовых моделей искусственного интеллекта для конкуренции с создателем ChatGPT OpenAI,

Стартап Cohere из Торонто планирует привлечь $500 млн. Этот стартап, специализирующийся на разработке базовых моделей искусственного интеллекта для конкуренции с создателем ChatGPT OpenAI, находится в стадии предварительных переговоров о привлечении инвестиций в размере $500 млн при оценке компании около $5 млрд.

Компания, которая базируется в Торонто, значительно увеличила годовой доход до $22 млн в этом месяце по сравнению с $13 млн в декабре прошлого года, благодаря запуску новой модели под названием Command-R.

Основатели Cohere, бывшие сотрудники Google, представили свой бизнес-план инвесторам, основывая его на создании моделей искусственного интеллекта, ориентированных на предприятия. Кроме того, Cohere, которая сотрудничает с Oracle, также планирует предложить свои модели для других крупных облачных провайдеров.

В июне прошлого года стартап Cohere был оценен в $2,2 млрд, когда удалось привлечь $270 млн инвестиций от таких компаний, как Inovia Capital, NVIDIA и Oracle.

Успешное привлечение такого объема инвестиций подтвердит готовность инвесторов вкладывать средства в стартапы в области искусственного интеллекта, даже при не очень высоких текущих доходах, рассчитывая на перспективы будущего развития и применения ИИ-технологий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.