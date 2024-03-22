Сотруднику полиции провинции Квебек предъявлено обвинение в незаконном обороте кокаина

SQ подтвердила, что 29-летний Мигель Генетт-Грегуар был арестован следователями Службы полиции SQ во вторник и временно отстранен от исполнения служебных обязанностей.
Он появился в здании суда Сен-Жан-сюр-Ришелье в среду.
Генетт-Грегуар была патрульным офицером в SQ Monteregie и работает в полиции с 2022 года.
SQ не будет давать дальнейших комментариев по этому делу, поскольку расследование продолжается. Ожидается, что он предстанет перед судом в четверг.
Порой те, кто уполномочен нас защищать, становятся опасными преступниками и растлителями.
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