The casket of the late prime minister Brian Mulroney is carried from the Sir John A. Macdonald building opposite Parliament Hill in Ottawa on Wednesday, March 20, 2024. THE CANADIAN PRESS/Sean Kilpatrick

Монреальцы отдают дань уважения Брайану Малруни













У квебекцев будет возможность отдать дань уважения Брайану Малруни в его родной провинции, поскольку гроб с его телом уже находится в Монреале. Гроб Малруни будет покоиться в базилике Святого Патрика сегодня и в пятницу перед государственными похоронами в субботу. Малруни, который был премьер-министром в течение девяти лет с 1984 по 1993 год, скончался 29 февраля в возрасте 84 лет. Он родился в Бэ-Комо, что в провинции Квебек. Тут же он начал заниматься политикой. Его прогрессивно-консервативные сторонники позже получили львиную долю мест в провинции, получив равное большинство голосов на выборах 1984 и 1988 годов. Гроб с телом бывшего премьер-министра покинул Оттаву в среду, после двухдневного пребывания там. Проститься с выдющейся личностью приезжал премьер-министра Канады, политические деятели и многочисленные представители общественности. Государственные похороны назначены на субботу. Церемония начнется в базилике Нотр-Дам. С прощальными речами должны выступить дочь Малруни Кэролайн, а также Жан Шаре и Уэйн Гретцки. Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий. Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события! Пожалуйста, оставьте это поле пустым. Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Поделиться