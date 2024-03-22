Монреальцы отдают дань уважения Брайану Малруни

У квебекцев будет возможность отдать дань уважения Брайану Малруни в его родной провинции, поскольку гроб с его телом уже находится в Монреале.

Гроб Малруни будет покоиться в базилике Святого Патрика сегодня и в пятницу перед государственными похоронами в субботу.

Малруни, который был премьер-министром в течение девяти лет с 1984 по 1993 год, скончался 29 февраля в возрасте 84 лет.

Он родился в Бэ-Комо, что в провинции Квебек. Тут же он начал заниматься политикой. Его прогрессивно-консервативные сторонники позже получили львиную долю мест в провинции, получив равное большинство голосов на выборах 1984 и 1988 годов.

Гроб с телом бывшего премьер-министра покинул Оттаву в среду, после двухдневного пребывания там. Проститься с выдющейся личностью приезжал премьер-министра Канады, политические деятели и многочисленные представители общественности.

Государственные похороны назначены на субботу. Церемония начнется в базилике Нотр-Дам. С прощальными речами должны выступить дочь Малруни Кэролайн, а также Жан Шаре и Уэйн Гретцки.

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