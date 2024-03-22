Канадские ученые доказали, что молоко, мясо и овощи полезны для сердца

Эти натуральные продукты имеют способность снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и предотвращать инсульты.
Влияние на сердце также оказывают рыба, жирное молоко и необработанное мясо.
Однако специалисты подчеркивают, что важно соблюдать меру и не употреблять морскую рыбу с овощами или бобовыми чаще, чем 2-3 раза в неделю.
Доцент и ведущий ученый Университета Макмастер Эндрю Менде указал, что употребление натуральных продуктов в умеренных количествах является ключом к уменьшению риска возникновения недугов сердечно-сосудистой системы.
Ранее эндокринолог Пало заметила, что животный белок необходим для оптимального функционирования организма человека. Это подтверждено различными исследованиями.
Врач также подчеркнула, что неправильное питание может привести к анемии, плохому состоянию кожи, нежелательной потере веса и другим недугам. Эндокринолог добавила, что животный белок имеет фундаментальное значение для нашего скелета, особенно в зрелом возрасте.
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