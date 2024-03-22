Шахматисту Яну Непомнящему одобрили визу в Канаду, что позволит ему участвовать в турнире претендентов, который пройдет в Торонто.

Пиар-менеджер шахматиста, Зоя Арнацкая, выразила благодарность Международной федерации шахмат (FIDE) за помощь в получении визы. Турнир претендентов-2024 состоится с 2 по 25 апреля 2024 года и в нем примет участие участие 8 шахматистов, включая россиянина Яна Непомнящего.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) сообщила, что Канада одобрила визы для всех участников турниров претендентов на шахматную корону. РИА “Новости” приводит сообщение ФИДЕ, в котором отмечается, что все игроки и организаторы получили положительный ответ от канадских иммиграционных властей и должны предоставить свои паспорта.

Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев ранее заявил, что турнир претендентов-2024 пройдет в Канаде и все российские участники получат визы. В турнире помимо Непомнящего, Россию будут представлять Горячкина и Лагно.

Отметим, что сейчас чемпионами мира являются представители КНР Дин Лижэнь и Цзюй Вэньцзюнь. Дину в этом году впервые придется защищать шахматную корону, для Цзюй это будет третья защита. Победитель двух последних турниров претендентов Ян Непомнящий стартует черными против главного аутсайдера турнира Ниджата Абасова.

Во втором туре россиянин попытается обыграть белым цветом Алирезу Фируджу. Затем его ждет три партии подряд с представителями Индии: Гукешем Доммараджу, Видитом Гуджрати, Рамешбабу Прагнанадхой. Закончит же первый круг Ян соперничеством, вероятно, со своими главными конкурентами, — Фабиано Каруаной и Хикару Накамурой.

В женском турнире Екатерина Лагно и Александра Горячкина начнут турнир с партии друг против друга (в турнире претендентов исторически представители из одной страны встречаются в первом и последнем туре). Далее Александру ждут поединки с Анной Музычук, Лей Тинзе, Рамешбабу Вайшали, Хампи Конеру, Нургюл Салимовой и Тань Чжунъи. У Екатерины будет следующая последовательность соперниц: Конеру (во втором туре), Музычук, Чжунъи, Вайшали и Салимова.

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