Принц Уильям принял решение сохранить в секрете состояние здоровья своей супруги Кейт Миддлтон, по информации, полученной от близкого источника Букингемского дворца.

Принц опасался того, что обсуждение публичных деталей о здоровье Кейт может привести к нежелательным последствиям, таким как проклятие, аналогичное тому, с которым столкнулась принцесса Диана.

В результате молчания королевской семьи стали появляться различные слухи и теории во всем мире о причинах отсутствия герцогини Кембриджской. Эксперты по королевской семье выразили свою обеспокоенность тем, что эти слухи могут нанести ущерб репутации монархии.

Один из друзей королевской семьи, писатель Хьюго Викерс, предположил, что Кейт Миддлтон сама пожелала на несколько месяцев остаться вдали от людей. Однако он также отметил, что принц Уильям допустил ошибку, не раскрывая информацию о состоянии ее здоровья.

“Принц Уильям сам попал в ловушку, не рассказав о деталях операции Кейт,” – заявил эксперт по королевской семье Марк Борковски. В западной прессе также распространяются самые невероятные версии в связи с исчезновением из публичных хроник принцессы Кейт Миддлтон. Однако они не подтверждены и были полностью отвергнуты Букингемским дворцом.

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