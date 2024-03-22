Канадцы Стеллато-Дудек и Дешам выиграли короткую программу среди пар на ЧМ-2024

На прошедшем в среду, 20 марта, очередном туре чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Монреале, пара Стеллато-Дудек и Дешам показали превосходное выступление в короткой программе и одержали победу.

Эти талантливые фигуристы, пользующиеся большой популярностью у местной публики, заработали 77,48 балла за свое выступление.

На втором месте в соревнованиях оказалась японская пара Миура и Кихара, которая набрала 73,53 балла. А итальянская пара Конти и Мачии замкнула тройку лидеров с результатом 72,88 балла.

Становится интересно отметить, что грузинская пара Метелкина и Берулава, которых тренировали под началом Слюсаренко и Тутберидзе, продемонстрировала свое мастерство на льду и набрала 72,02 балла, что позволило им занять пятое место после короткой программы.

Структурированный форум, собравший вместе самых сильных фигуристов планеты, создал великолепную атмосферу для презентации удивительных навыков и талантов в мире фигурного катания.

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