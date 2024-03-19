Новый отчет не показывает прогресса во времени ожидания в отделениях неотложной помощи Квебека

Среднее время ожидания в отделениях неотложной помощи остается относительно стабильным в годовом исчислении и составляет 5 часов 13 минут, согласно отчету, опубликованному в понедельник Монреальским экономическим институтом (MEI).

Это представляет собой увеличение на две минуты по сравнению с прошлогодними показателями. По словам экономиста MEI Эммануэль Б. Фобер, автора отчета, хотя ситуация стабильна, это не означает, что она приемлема.

“Учитывая все деньги, которые мы тратим на здравоохранение, и все проекты, которые у нас есть, мы хотели бы увидеть улучшение”, – сказал Фобер. “И двухминутное увеличение – это не то, что я называю улучшением. Стагнация сама по себе не является хорошей вещью, и это показывает, что нам нужно изменить то, как мы ведем дела, чтобы найти лучшие решения для улучшения доступа к здравоохранению”.

За пятилетний период средняя продолжительность пребывания в отделениях неотложной помощи в провинции увеличилась на 42 минуты.

Эта цифра рассчитывает время, прошедшее с момента регистрации пациента в отделении неотложной помощи до его выписки домой или госпитализации в больницу при необходимости. Отчет показывает, что между регионами Квебека существуют значительные различия.

Наибольшее среднее время посещения отделений неотложной помощи приходится на регионы Лаврентиды (7 часов 18 минут), Ланаудьер (6 часов 56 минут) и Лаваль (6 часов 53 минуты). Напротив, самыми результативными регионами являются Гаспези (3 часа 12 минут), Нижний Сен-Лоран (3 часа 17 минут) и Кот-Нор (3 часа 33 минуты).

Больница Анны-Лаберж в Монтережи и Королевская больница Виктории в Монреале были особенно загружены в 2023-2024 годах, среднее время ожидания составило 13 часов и 4 минуты и 10 часов и 27 минут соответственно.

В других больницах ситуация совершенно иная. В отделениях неотложной помощи больниц Монманьи, Шово, Труа-Пистоль и Нотр-Дам-дю-Лак среднее время ожидания составляет менее трех часов. В отчете также показано, что 23,1% пациентов на носилках провели в неотложной помощи более 24 часов в 2023-2024 годах, что на 1,2% меньше прошлогодних показателей.

Фобер отмечает, что в прошлом ряд политиков обещали решить проблему длительного ожидания пациентов на носилках, но эти проблемы все еще актуальны и сегодня: каждый пятый пациент, прибывший в больницу на носилках, проводит более 24 часов в ожидании в отделениях неотложной помощи.

“Это также проблема пропускной способности больничной системы”, – сказал Фобер. “Потому что очень часто люди на носилках на момент прибытия в больницу не находятся в состоянии чрезвычайной ситуации. Им оказали помощь и состояние стабилизировалось, но они не могут вернуться домой. Их следовало бы перевести в другое отделение, но из-за нехватки коек, недостаточной вместимости их принимают, и им приходится оставаться в отделении неотложной помощи гораздо дольше, чем необходимо.

“Это показывает, что проблема существует не только в отделениях неотложной помощи, но и в остальной больничной системе”. Экономист подчеркнул, что решения, внедряемые в сети здравоохранения, должны быть инновационными: “Нам нужно пробовать новые подходы, а не просто вливать деньги, как мы делали десятилетиями. Мы видим, что это не работает”.

Она добавила, что для предотвращения обращения людей в отделение неотложной помощи из-за отсутствия выбора необходимо улучшить первичную медицинскую помощь. По словам Фоберт, некоторые текущие инициативы являются шагом в правильном направлении, например, создание специализированных клиник для медсестер по всей провинции.

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