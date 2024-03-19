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Новости Достигнуто принципиальное соглашение между FIQ и правительством Квебека
LA PRESSE CANADIENNE/Jacques Boissinot

Достигнуто принципиальное соглашение между FIQ и правительством Квебека

Виктория Христова Мар 19, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Достигнуто принципиальное соглашение между FIQ и правительством Квебека отключены 37 Просмотров

Межпрофессиональная федерация охраны здоровья Квебека (IS) объявила во вторник, что она достигла принципиального соглашения с правительством Квебека.

 

Предлагаемое соглашение будет представлено представителям профсоюза FIQ на его федеральном совете, который состоится со вторника по четверг.

В случае принятия оно будет представлено членам для голосования по его принятию.

Президент FIQ Джули Бушар говорит, что после 16 месяцев переговоров членам предстоит оценить проделанную работу за столом переговоров.

Несколько дней назад Бушар сказал, что FIQ ведет блиц-переговоры, и профсоюз надеется достичь принципиального соглашения очень скоро.

FIQ не входила в состав межсоюзнического общего фронта, который представлял 420 000 работников секторов общественного здравоохранения и образования.

Эта группа достигла соглашений с правительством Квебека вскоре после декабрьских праздников.

FIQ насчитывает более 80 000 членов, включая медсестер, ассистентов по уходу за больными, респираторных терапевтов и клинических перфузиологов, работающих в медицинских учреждениях по всему Квебеку.

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