Трамп подтвердил, что депортирует принца Гарри из США в случае победы на выборах

Во время интервью в передаче GB News с ведущим Найджелом Фараджем, Трамп заявил, что член королевской семьи не должен получать особого обращения, если выяснится, что он солгал о потреблении запрещенных веществ. Он добавил, что будут приняты соответствующие меры, если принц Гарри действительно предоставил ложные сведения.

Принц Гарри и его семья, включая его жену Меган Маркл и их двоих детей, проживают в США с 2020 года. Они обитают в особняке Монтесито, который имеет девять спален.

В своей автобиографии “Запасной”, Гарри признался в употреблении запрещенных веществ в прошлом, что обычно является основанием для отказа в визе в США. В ходе интервью Трампу задали вопрос о том, должен ли Гарри получать особые привилегии, если выяснится, что он солгал.

Трамп ответил, что необходимо проверить, знает ли Королевская семья о запрещенных веществах. Если выяснится, что принц Гарри действительно предоставил ложные сведения, будут приняты соответствующие меры.

Однако бывший президент не уточнил, какие конкретно меры будут предприняты. Ранее он заявлял, что не будет защищать Гарри, так как он, по мнению Трампа, “предал королеву”. Он также заявил, что если он победит на выборах в ноябре, Гарри останется без поддержки.

Информация о потреблении запрещенных веществ Гарри вновь стала актуальной после его интервью в программе “Доброе утро, Америка”, где он отметил, что получение американского гражданства не является для него приоритетом.

По заявлению The Heritage Foundation, заявление Гарри на визу в США в марте 2020 года может свидетельствовать о том, что он отрицательно ответил на вопрос о потреблении запрещенных веществ.

Однако признание принца о своем прошлом не обязательно влечет отказ в визе или запрет на въезд в страну.

Министерство внутренней безопасности США запросило дополнительные две недели на проверку иммиграционных записей принца Гарри, так как федеральный судья рассматривает вопрос о публикации этих данных.

Консервативный Фонд Наследия требует обнародования документов для выяснения, лгал ли Гарри в своей визовой анкете. По мнению инициаторов запроса, никто не должен пользоваться особыми привилегиями.

Министерство внутренних дел отказывается раскрыть информацию для защиты частной жизни герцога, и дело находится в федеральном суде, где будет принято решение о дальнейших действиях.