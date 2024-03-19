YouTube-блогеров обязали маркировать контент, созданный ИИ

YouTube обязывает своих блогеров четко указывать, когда их контент был создан с помощью генеративного искусственного интеллекта (ИИ) или инструментов для изменения материала.

При загрузке видеоролика автор должен будет отметить наличие сцен с фиктивными действиями, которые на самом деле никогда не происходили, а также указать, если на видео присутствуют вымышленные места или события.

Блогеры должны ознакомить своих зрителей с этой информацией, как сообщается в блоге платформы.

Однако, необязательно раскрывать все подробности о применяемых нейросетях пользователям.

В YouTube Creator Studio созданный с помощью нейросетей контент надо помечать как изменённый или синтетический в таких случаях:

Контент показывает, как реально существующий человек якобы говорит или делает что-то, чего на самом деле он не говорил и не делал.

Контент содержит измененные изображения реального места или события.

Контент реалистично изображает событие, которого на самом деле не было.

Если в видео присутствует явно нереалистичный контент, например, сцены езды на единороге по фантастическому миру или специальные эффекты, специальные ярлыки с пометкой “присутствия” ИИ будут добавлены в веб-версию и мобильное приложение YouTube уже в ближайшие недели.

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