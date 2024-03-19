Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости YouTube-блогеров обязали маркировать контент, созданный ИИ

YouTube-блогеров обязали маркировать контент, созданный ИИ

Виктория Христова Мар 19, 2024 Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий Комментарии к записи YouTube-блогеров обязали маркировать контент, созданный ИИ отключены 25 Просмотров

YouTube обязывает своих блогеров четко указывать, когда их контент был создан с помощью генеративного искусственного интеллекта (ИИ) или инструментов для изменения материала.

 

При загрузке видеоролика автор должен будет отметить наличие сцен с фиктивными действиями, которые на самом деле никогда не происходили, а также указать, если на видео присутствуют вымышленные места или события.

Блогеры должны ознакомить своих зрителей с этой информацией, как сообщается в блоге платформы.

Однако, необязательно раскрывать все подробности о применяемых нейросетях пользователям.

В YouTube Creator Studio созданный с помощью нейросетей контент надо помечать как изменённый или синтетический в таких случаях:

  • Контент показывает, как реально существующий человек якобы говорит или делает что-то, чего на самом деле он не говорил и не делал.
  • Контент содержит измененные изображения реального места или события.
  • Контент  реалистично изображает событие, которого на самом деле не было.

Если в видео присутствует явно нереалистичный контент, например, сцены езды на единороге по фантастическому миру или специальные эффекты, специальные ярлыки с пометкой “присутствия” ИИ будут добавлены в веб-версию и мобильное приложение YouTube уже в ближайшие недели.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*