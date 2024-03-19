Новые кроссовки Байдена сравнили с «якорями»

Новые кроссовки президента США Джо Байдена вызвали любопытное сравнение – их прозвали “якорями кораблей”.

Согласно информации, опубликованной на Fox News, некоторые считают, что эта обувь была специально разработана для предотвращения падений главы государства. 81-летнего политика заметили в кроссовках модели Transport, которые разрабатывались брендом Hoka.

Республиканский национальный комитет (RNC) сообщил о появлении особых кроссовок и отметил, что помощники Байдена настаивают на том, чтобы он носил эту новую пару обуви из-за его постоянных спотыканий.

Наблюдатели заметили сходство кроссовок с “якорями кораблей” и “пирсом”, отмечая, что их широкая подошва обеспечивает надежную устойчивость.

В статье “Inside Edition” отмечается, что обувь Байдена разработана для обеспечения максимального комфорта и поддержки во время ходьбы или во время активных перемещений.

Это особенно важно в связи с сенсорной периферической невропатией ног, которая была обнаружена во время последнего медицинского осмотра американского лидера. В докладе отмечается, что президент «имеет опыт спотыканий», но эта обувь «довольно удобна» и создает ощущение, будто вы «ходите по воздуху».

«Эта обувь отмечена печатью одобрения Американской ортопедической ассоциации за то, что она полезна для здоровья ног», — говорится в отчете. «Периферическая невропатия означает повреждение нервов», — сказал доктор Габреле Лауренти, ортопед, опрошенный для отчета. «Будь то травма или болезнь, нервы повреждаются».

Это заболевание часто вызывает спотыкания и падения президента, самым недавним из которых стал случай в феврале, когда он запнулся, поднимаясь по трапу на борт своего самолета Air Force One. А кроме того, в октябре 2023 года Джо Байден в очередной раз споткнулся на лестнице, когда пытался подняться на сцену во время выступления в штате Филадельфия.

До этого глава государства потерял равновесие, спускаясь по трапу самолета в Детройте. Также сообщалось, что политик стал чаще использовать запасной трап в задней части президентского воздушного борта, чтобы сократить риски падения.

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