WhatsApp продлит продолжительность видеостатусов до одной минуты

WhatsApp увеличивает продолжительность видеостатусов до одной минуты, что было оценено экспертами как значительное улучшение.

Для этого пользователи должны обновить приложение до последней версии, чтобы наслаждаться более длительными видеостатусами.

Уже доступна новая функция обмена видео длительностью до одной минуты через обновления статуса для некоторых бета-тестеров, которые установили последнюю бета-версию WhatsApp для Android из магазина Google Play.

В ближайшее время она станет доступна и для остальных пользователей, расширяя возможности мессенджера.

Не только это, но разработчики WhatsApp также активно работают над функцией упоминания контактов в обновлениях статуса.

Это нововведение находится в процессе разработки и скоро станет доступным в приложении. Каждое обновление WhatsApp делает общение еще более удобным и разнообразным для пользователей.

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