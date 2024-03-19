В Канаде оценили шансы Овечкина обогнать Гретцки уже в следующем сезоне НХЛ

В хоккейных кругах Канады вызвало огромный интерес сообщение о возможности Александра Овечкина обогнать легендарного Гретцки уже в следующем сезоне НХЛ.

В матче регулярного чемпионата, который прошел прошлой ночью в Калгари, “Калгари Флэймз” потерпел поражение со счетом 2:5 от “Вашингтон Кэпиталз”.

Однако, самым ярким героем этого матча стал капитан столичной команды, Александр Овечкин.

Невероятная игра российского хоккеиста добавила в его послужной список ему два гола, то есть две заброшенные шайбы, и теперь его счет в НХЛ составляет уже 843 попадания.

Овечкин продолжает гонку за званием лучшего снайпера в истории североамериканской лиги, сокращая разрыв с легендарным Уэйном Гретцки, который забросил 894 шайбы.

На странице главного канадского спортивного телеканала Sportsnet в социальных сетях были высказаны яркие реакции на это событие.

Журналисты напомнили, что Овечкин за 21 матч забросил 13 шайб. Если он сохранит нынешний результат и будет продолжать играть в том же ритме (забивая 0,62 шайбы за матч), то уже в следующем сезоне (в начале-середине марта 2025 года) рекорд Гретцки будет побит.

В текущем сезоне Овечкин показал 52 результативных действия (21+31) в 64 матчах. Его контракт с “Вашингтоном” продлится до конца сезона 2025/2026.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.