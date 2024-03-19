Мифы о кредитном рейтинге развенчаны

В прошлом вопросы кредита волновали людей меньше, и основная его роль касалась ипотеки или покупки авто.

Тридцать лет назад значительная часть населения не беспокоилась о своем кредите. Единственная причина, по которой кредит был важен, заключалась в том, чтобы получить ипотечный кредит на дом или профинансировать покупку нового автомобиля.

Даже тогда информация в вашем кредитном отчете была ограничена, и кредиторам приходилось больше полагаться на ваш доход, чем на вашу кредитную историю.

Сегодня кажется, что нам нужен кредит на все, будь то аренда квартиры, приобретение мобильного телефона или даже право на получение студенческого кредита.

С тех пор кредитная зависимость выросла, вокруг чего возникло много мифов. Давайте разберемся с ними.

1.Миф о вреде кредитных карт

Мнения о том, что кредитные карты вредны, распространены, но они могут стать инструментом для повышения кредитного рейтинга при грамотном использовании. Секрет в своевременной оплате и избегании перерасхода средств.

Фактически, кредитные карты могут быть одним из лучших способов улучшить свой кредитный рейтинг. Главное – использовать их с умом. Если вы не используете свою кредитную карту правильно и не понимаете, как работают проценты по кредитной карте, вы можете быстро отправить свой кредит в нисходящую спираль.

Вот как использовать кредитную карту «правильно»:

Оплачивайте свою кредитную карту вовремя каждый месяц — это поможет вам избежать просроченных платежей и создать положительную историю платежей.

Оплачивайте свою кредитную карту полностью перед каждым платежным циклом, чтобы предотвратить накопление процентов.

Используйте свою кредитную карту для необходимых покупок, таких как бензин и продукты, и не тратьте слишком много.

Хорошая кредитная карта с вознаграждениями действительно может помочь вернуть деньги в ваш карман, помогая вам возвращать деньги за повседневные расходы и позволяя накапливать баллы, которые можно обменять на поездки, отпуск и другие вознаграждения.

2. Миф о проверке кредитного рейтинга

Проверка собственного кредитного рейтинга не влияет на него отрицательно. Важно знать, что множество заявок на новые кредиты может снизить рейтинг из-за “жестких” проверок.

Вопреки распространенному мнению, проверка вашего кредитного рейтинга никогда не повредит вашему счету.

Фактически, вы можете бесплатно проверить свой кредитный отчет в двух основных кредитных бюро Канады — Equifax и Trans Union.

Что может повредить вашей кредитной истории, так это подача заявки на получение новых кредитных линий, поскольку это вызывает так называемую «жесткую проверку кредитоспособности».

Обычно нет причин для беспокойства, если вы делаете это периодически — возможно, один или два раза в год.

С другой стороны, если вы постоянно подаете заявку на получение новых кредитных линий, это может снизить ваш рейтинг и заставить вас выглядеть заемщиком с высоким уровнем риска, потому что вы будете выглядеть более отчаявшимся.

3.Миф о влиянии долгов

Не все долги вредят вашему рейтингу. Разнообразие кредитных обязательств может даже улучшить ваш кредитный рейтинг, если вы ведете себя как ответственный заемщик.

Фактически, разнообразие вашего кредита, то есть количество разновидностей кредита, которое вы имеете на свое имя, является ключевым фактором в определении вашего общего кредитного рейтинга.

Диверсифицированный кредитный профиль может выглядеть следующим образом:

– Автокредит с хорошей платежной историей;

– Кредитная карта с хорошей платежной историей;

– Небольшой потребительский кредит, который вы погашаете.

Суть в том, что вы остаетесь в хорошей репутации со всеми своими кредитными линиями. Кредиторам и кредиторам нравится видеть ответственных заемщиков. Отсутствие достаточного количества кредитных линий может заставить вас выглядеть неопытным в глазах кредиторов и даже снизить ваш рейтинг.

4.Миф о влиянии дохода

Повышение дохода само по себе не гарантирует улучшение кредитного рейтинга, хотя может способствовать погашению долгов и положительной истории платежей.

Тот факт, что вы начнете зарабатывать больше, не означает, что ваш кредит увеличится. Мы встречаем людей, которые на бумаге были миллионерами, но чей кредит был на самом низком уровне из-за плохих финансовых решений, принятых в прошлом. Тем не менее, заработок большего количества денег может помочь улучшить ваш кредит, поскольку он дает вам больше денег, которые вы можете использовать для погашения прошлых долгов, погашения платежей и снова начать строить положительную историю платежей.

5.Миф о необходимости держать баланс на карте

Наличие долга на кредитной карте не является предпосылкой для хорошего кредитного рейтинга. Важна активность и своевременное погашение.

Вам не нужно иметь баланс на своей кредитной карте, чтобы получить хороший кредит. Рекомендуется использовать свои кредитные карты и погасить их, поскольку это помогает создать историю платежей. Если на вашей кредитной карте нет задолженности, у вас не будет истории платежей. Тем не менее, в ваших интересах погасить свою карту до окончания каждого платежного цикла, поскольку это позволит своевременно предоставлять отчет о кредитных платежах и избежать накопления процентов и пени за просрочку платежа в дополнение к вашему балансу.

6.Миф о возможностях финансирования с хорошим рейтингом

Высокий кредитный рейтинг не дает безграничных возможностей для получения кредитов. Кредиторы также учитывают ваш доход и соотношение долга к доходу.

Тот факт, что ваш кредитный рейтинг равен 750, не означает, что вы можете пойти в автосалон и профинансировать самую дорогую машину на стоянке или получить кредитную карту на $25 000. Это просто не так. Прежде чем предоставить вам кредитную линию или займ, кредиторы также проверят ваш текущий доход и соотношение дохода к долгу. Если ваш доход не показывает, что вы можете с комфортом выплатить профинансированную сумму, отличный кредитный рейтинг вам не поможет. Тем не менее, хороший кредитный рейтинг, безусловно, может помочь вам получить более выгодные условия кредита (например, более низкие процентные ставки), если у вас есть наличные.

Важно помнить, что ответственное отношение к своим финансовым обязательствам способствует улучшению кредитного рейтинга и открывает доступ к лучшим финансовым условиям.

Лучший способ сохранить свой кредит Важно следить за своим кредитом и относиться к нему ответственно. Если вы сделаете неправильный выбор, вы можете легко оказаться в ситуации, когда потратите годы, пытаясь восстановить свой кредит. Однако, если вы оплачиваете свои счета вовремя и используете свой кредит ответственно, это значительно облегчит вашу жизнь, помогая вам получить финансирование под более низкую процентную ставку, кредитные карты с отличными программами вознаграждений, более низкие гарантийные депозиты и другие преимущества.

Читайте дальше, чтобы получить дополнительные советы о том, как быстрее выбраться из долгов и начать наращивать свой кредит!

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