Известно, что жирная молочная продукция является одной из полезных для сердца жиров, как отмечают ученые.

Они подтверждают, что включение в рацион натуральных продуктов, включая жир, содействует укреплению здоровья сосудов и сердца.

Группа исследователей с университета Макмастер провела анализ данных, полученных от 245 тысяч человек из 80 стран. В результате исследования было выявлено, что рацион, основанный на натуральных продуктах, способствует снижению вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Ведущий исследователь проекта, доцент Эндрю Менде, указывает, что «умеренное употребление натуральных продуктов является ключом к снижению риска сердечных заболеваний».

При этом, по его словам, важно не только включение растительной пищи в рацион, но и употребление жирных продуктов, таких как рыба и необработанное мясо. Кроме того, жирная молочная продукция также признана полезной для сердца.

Ученые подчеркивают, что важно сочетать перечисленные продукты и употреблять их в умеренных количествах. Например, рекомендуется употреблять жирную морскую рыбу (от двух до трех порций в неделю) в сочетании с овощами или бобовыми. Такое сочетание продуктов поможет снизить риск инсультов и сердечных приступов.