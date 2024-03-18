Жилищный кризис для отсутствующих

В условиях застойного строительства и отсутствия новых инвестиций в доступное жилье молодые люди, надеющиеся купить дом в ближайшие несколько лет, не найдут просвета в бюджете, сказал министр Эрик Жирар.

Правительство Лего не предусматривает новых сумм на строительство доступного жилья в своем последнем бюджете и не вводит меры по стимулированию строительства частного жилья. Это решение разочаровывает тех, кто задействован в жилищной сфере.

« Нет просвета для молодых людей, которые ищут себе дом. Без помощи родителей молодым людям становится очень трудно купить жилье», – говорит экономический директор Ассоциации профессионалов строительства и жилищного строительства Квебека (APCHQ) Поль Кардиналь.

Его организация, как и другие, требовала, чтобы Квебек последовал примеру Оттавы и приостановил налог TVQ при покупке нового жилья.

Однако министр Эрик Жирар отклонил эту просьбу о снижении налогов. Он не считает эту меру полезной и считает, что будущее снижение процентных ставок окажет большее влияние на возобновление строительства в жилом секторе.

Г-н Жирар утверждает, что он уже вложил значительные средства в прошлом, в частности, 1,8 миллиарда в прошлом году в строительство 8000 новых домов.

« Людей никогда не было так много на улицах, семьи платят все больше и больше за аренду, а дома никогда не были такими дорогими. Необходим рывок в жилищном строительстве, и мы надеялись бы на снижение налогов, как было предложено, чтобы дать толчок новому строительству”, – посетовал депутат Харун Буацци.

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