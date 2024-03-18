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Новости Температура в Монреале понизится. Приход весны немного откладывается
Фото: https://montreal.ctvnews.ca/

Температура в Монреале понизится. Приход весны немного откладывается

Виктория Христова Мар 18, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Температура в Монреале понизится. Приход весны немного откладывается отключены 38 Просмотров

После мягкого начала марта ожидается понижение температуры во второй его половине. 

 

Дневные максимумы были выше нуля в среднем за первую половину марта, но к весеннему равноденствию во вторник они должны быть ниже среднего показателя по сезону.

Нормальный максимум для третьей недели марта составляет 3 градуса по Цельсию.

В то время как дневная температура в понедельник может достичь 4 градусов по Цельсию, в городе может наблюдаться сочетание дождя и снегопада.

В течение недели ожидается сухая погода, но дневная температура, как предполагается, будет немного ниже средней и составит 2 °C.

В середине недели прогнозируются кратковременные дожди, а к четвергу дневная температура может опуститься ниже отметки замерзания.

Ожидается, что температура ниже среднего сохранится в течение выходных. Так что с весной придется немного подождать.

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