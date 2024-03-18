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Новости 16-летняя водитель электросамоката находитсяв тяжелом состоянии после столкновения с автомобилем
Фото: https://montreal.ctvnews.ca/

16-летняя водитель электросамоката находитсяв тяжелом состоянии после столкновения с автомобилем

Степан Артемьевский Мар 18, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи 16-летняя водитель электросамоката находитсяв тяжелом состоянии после столкновения с автомобилем отключены 35 Просмотров

16-летняя девушка, катавшаяся на электросамокате, находится в тяжелом состоянии в больнице после столкновения с транспортным средством в воскресенье днем в монреальском районе Виллере.

 

Пострадавшая направлялась на юг по Дролет-стрит около 13:10, когда ее сбила машина, двигавшаяся на запад по Джарри-стрит.

Свидетели сообщили полиции, что девушка проехала на красный свет. и столкновение было неизбежно, поскольку движение в том месте всегда весьма интенсивное.

Девушка находится в тяжелом состоянии, но врачи очень надеются, что она выживет. По дороге в больницу она была в сознании, сообщил представитель полиции Монреаля Рафаэль Бержерон.

48-летний водитель автомобиля не пострадал, сообщили в полиции. Но испытал сильнейший шок. С ним работают психологи.

Улица Жарри была закрыта в обоих направлениях между улицей Сен-Дени и проспектом Анри-Жюльена, пока следователи осматривали место происшествия.

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