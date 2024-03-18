Мужчина получил ножевое ранение на подземной парковке в Лонгей

Очередная поножовщина в Монреале

Один мужчина находится в тяжелом состоянии в больнице, еще двое получили ранения после потасовки на подземной парковке в Лонгей, на южном побережье Монреаля.

По данным полиции Лонгейля (SPAL), инцидент произошел в здании на бульваре де Ормо в час ночи в понедельник.

“Один человек получил ножевое ранение, но считается, что его жизни ничего не угрожает”, – сказал Гислен Вальер, представитель полиции Лонгейля. “Жертвами стали трое мужчин в возрасте около 20 лет”.

Офицеры подозревают, что нападавших было несколько, и работают над установлением событий, приведших к конфликту.

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