Мужчина получил ножевое ранение на подземной парковке в Лонгей

Один мужчина находится в тяжелом состоянии в больнице, еще двое получили ранения после потасовки на подземной парковке в Лонгей, на южном побережье Монреаля.
По данным полиции Лонгейля (SPAL), инцидент произошел в здании на бульваре де Ормо в час ночи в понедельник.
“Один человек получил ножевое ранение, но считается, что его жизни ничего не угрожает”, – сказал Гислен Вальер, представитель полиции Лонгейля. “Жертвами стали трое мужчин в возрасте около 20 лет”.
Офицеры подозревают, что нападавших было несколько, и работают над установлением событий, приведших к конфликту.
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