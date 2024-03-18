Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Мужчина получил ножевое ранение на подземной парковке в Лонгей
49-летний мужчина скончался после того, как его ударили ножом в небольшом депаннере в районе Ahuntsic-Cartierville.

Мужчина получил ножевое ранение на подземной парковке в Лонгей

Степан Артемьевский Мар 18, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Мужчина получил ножевое ранение на подземной парковке в Лонгей отключены 47 Просмотров

Очередная поножовщина в Монреале

Один мужчина находится в тяжелом состоянии в больнице, еще двое получили ранения после потасовки на подземной парковке в Лонгей, на южном побережье Монреаля.

По данным полиции Лонгейля (SPAL), инцидент произошел в здании на бульваре де Ормо в час ночи в понедельник.

“Один человек получил ножевое ранение, но считается, что его жизни ничего не угрожает”, – сказал Гислен Вальер, представитель полиции Лонгейля. “Жертвами стали трое мужчин в возрасте около 20 лет”.

Офицеры подозревают, что нападавших было несколько, и работают над установлением событий, приведших к конфликту.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*