Жители Монреаля повеселились на Дне Святого Патрика в 199-й раз

В параде приняли участие около 100 участников – от ирландских танцоров до волынщиков и барабанщиков, до медийных личностей на платформах. В результате по бульвару Мезоннев от Форт-стрит до Жан-Мансе-стрит прокатилось море зелени.
Парад возглавлял главный маршал Майк Кеннеди, а Пэтти Макканн выполняла обязанности главного инспектора.
На параде присутствовали королева Святого Патрика Хлоя Миллер и ее придворные: Джулия Рочфорд, Мэдисон Лалонд, Миа Симард и Шейли Роуз Спраклин.
Хотя прогнозировался кратковременный дождь, к тому времени, как заиграли первые звуки волынки, сквозь толпу выглянуло солнце.
Заядлые участники парада говорят, что они были бы здесь, независимо от погоды.
“Несмотря на дождь, на солнце, на морозы, я всегда здесь. Это невероятно. Это наш день в году, чувак”, – сказал участник парада Джордж О’Рейли.
В следующем году параду будет 200 лет! До встречи!
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