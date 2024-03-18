Жители Монреаля повеселились на Дне Святого Патрика в 199-й раз

Солнцу удалось выглянуть вчера – все-таки, удача для тысяч тех, кто вышел на улицы Монреаля в воскресенье на 199-й парад в честь Дня Святого Патрика.

В параде приняли участие около 100 участников – от ирландских танцоров до волынщиков и барабанщиков, до медийных личностей на платформах. В результате по бульвару Мезоннев от Форт-стрит до Жан-Мансе-стрит прокатилось море зелени.

Парад возглавлял главный маршал Майк Кеннеди, а Пэтти Макканн выполняла обязанности главного инспектора.

На параде присутствовали королева Святого Патрика Хлоя Миллер и ее придворные: Джулия Рочфорд, Мэдисон Лалонд, Миа Симард и Шейли Роуз Спраклин.

Хотя прогнозировался кратковременный дождь, к тому времени, как заиграли первые звуки волынки, сквозь толпу выглянуло солнце.

Заядлые участники парада говорят, что они были бы здесь, независимо от погоды.

“Несмотря на дождь, на солнце, на морозы, я всегда здесь. Это невероятно. Это наш день в году, чувак”, – сказал участник парада Джордж О’Рейли.

В следующем году параду будет 200 лет! До встречи!

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