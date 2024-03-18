17 марта того года королевство Великобритания потеряло своего правителя – короля Карла III.

об этом час назад написали практически все СМИ. Кроме того, был выставлен докумен Букингемского дворца, который якобы официально подтвердил эту информацию.

Согласно вышеназванному документу, Карл III скончался сегодня днем. Он занимал престол не так уж и долго – меньше года. Возглавив королевство после своей матери Елизаветы II, Карл III был коронован 6 мая 2023 года. Ему на тот момент исполнилось 75 лет. не так давно ему было диагностировано онкологическое заболевание.

Ранее Карл III обратился за помощью к архимандриту Ефрему, настоятелю монастыря на Афоне. Его старший сын, Уильям, назначается наследником покойного монарха.

Но вот парадокс – официальных сообщений о смерти Карла III нет, не считая вышеназванной филькиной грамоты. В британских СМИ и на сайте королевской семьи также нет данных об этом. Кроме того, позднее ряд СМИ сообщили, что подобная информация оказалась ложной.

Но! С ночи понедельника, 18 марта, в Великобритании приспущены некоторые национальные флаги. В течение уже многих часов британские СМИ и сами жители Туманного альбиона гадают, что произошло.

Надеемся, скоро все прояснится.

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