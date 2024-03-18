Канада проведет проверку безопасности китайского TikTok

Согласно Шампаню, проверка в соответствии с законом о вложениях в Канаде началась в сентябре 2023 года. Он также добавил, что правительство будет информировать канадцев о результатах проведенной проверки и о возможных мерах в отношении данной ситуации.
Также стоит отметить, что в марте 2023 года было объявлено о том, что иностранные инвестиции в сектор интерактивных цифровых медиа в Канаде будут подвергнуты «интенсивному анализу». В соответствии с этим нововведением, инвесторы, распространяющие дезинформацию или манипулирующие информацией в ущерб национальной безопасности, могут быть подвержены мерам смягчения или даже запрету.
Важно отметить, что проверка в Канаде не связана с предложенным в США законопроектом, который требует от китайских владельцев TikTok продать или прекратить деятельность приложения в Соединенных Штатах.
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