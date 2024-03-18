Канадская журналистка прошла тест ДНК и узнала, что она на 25 процентов лабрадор

Торонтовская журналистка Кристина Хагер решила проверить свою генетическую принадлежность

Канадская жительница Кристина Хагер, работающая журналисткой в Торонто, решила проверить свою генетическую принадлежность, воспользовавшись услугой компании DNA My Dog, которая позволяет определить породу собак с помощью ДНК-тестирования.

Весьма удивительным и шокирующим для нее стал полученный результат. Как сообщает телеканал CBS News, Кристина была уведомлена о том, что ее ДНК на 40% состоит из породы аляскинского маламута, на 35% – из шар-пея и на 25% – из лабрадора.

Лаборатория, проводившая исследование генетического материала, категорически отказалась предоставить более подробные ответы.

Как выяснилось, эта ситуация не является единичной. В прошлом году тот же телеканал заказал анализ мазка с лица Мишель Лейнингер, владелицы домашнего питомца.

И результаты показали, что Лейнингер на 40% содержит породу бордер-колли, на 32% – кане-корсо и на 28% – бульдога.

Эти случаи вызвали обеспокоенность и обсуждение среди общественности. Лиза Мозес, ветеринар и специалист по биоэтике из Гарварда, подчеркнула, что обществу необходимо иметь возможность различать генетический материал, относящийся к человеку и собаке, и показала тревогу по поводу этой ситуации.

Компания DNA My Dog защищала себя в случае Лейнингер, утверждая, что обнаружила ДНК собаки только в одном из двух присланных мазков. Однако эксперты остаются скептическими по отношению к этому объяснению.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.