В Канаде на выборах президента России зарегистрировали рекордную явку

На президентских выборах России в Канаде было зафиксировано рекордно высокое участие избирателей.

Об этом сообщил Олег Степанов, посол России в нашей стране. По его словам, голосование прошло гладко и без происшествий.

“Наши соотечественники активно голосовали, атмосфера на избирательных участках в Оттаве, Монреале и Торонто была праздничной”, – отметил Степанов.

Он также отметил, что в настоящее время продолжается подсчет бюллетеней, поэтому точные данные о явке пока нельзя назвать, однако уже очевидно, что рекорд по участию избирателей был побит в Оттаве и Монреале.

“Оттава и Монреаль установили новый рекорд по явке на выборах, превзойдя результаты 2018 года. Наибольшее число избирателей, как обычно, проживает в Торонто, где зарегистрировано больше всего российских граждан”, – добавил Степанов.

Также посол высоко оценил слаженную работу полиции.

“Я бы их похвалил, выразил бы им благодарность, и я это сделаю официально на неделе. Я считаю, что в данном случае правоохранительные органы федеральной власти Канады повели себя очень положительно. И ответили на подавляющее большинство наших запросов с точки зрения обеспечения”, – отметил посол.

Ранее сообщалось, что за кандидата в президенты Российской Федерации Владимира Путина проголосовало рекордное количество избирателей – 75 932 111 человек.

“Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с результатом в 87,97% голосов”, – заявила глава Центризбиркома России, Элла Памфилова.

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