Три продукта для здорового сердца по мнению канадских ученых

Регулярное потребление достаточного количества фруктов, овощей, орехов и бобовых помогает снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и предотвращает инсульты.
Группа исследователей из Макмастерского университета в Канаде совместно с другими учеными из разных стран проанализировала данные более чем 245 тысяч человек с разным уровнем дохода.
Их исследование показало, что включение в рацион натуральных фруктов, овощей, цельного зерна и рыбы в умеренных количествах помогает поддерживать здоровье сердца. Рыбу в сочетании с гарниром из бобовых и овощей рекомендуется употреблять два-три раза в неделю.
Ведущий исследователь, Эндрю Менде, подчеркнул, что этот вид питания является эффективным способом профилактики сердечных проблем. Он также отметил, что для достижения наилучшего эффекта рацион должен быть сбалансированным и включать разнообразие полезных продуктов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.