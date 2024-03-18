Три продукта для здорового сердца по мнению канадских ученых

Ученые из Канады выявили, что оптимальное питание для здоровья сердца включает три или более продукта.

Регулярное потребление достаточного количества фруктов, овощей, орехов и бобовых помогает снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и предотвращает инсульты.

Группа исследователей из Макмастерского университета в Канаде совместно с другими учеными из разных стран проанализировала данные более чем 245 тысяч человек с разным уровнем дохода.

Их исследование показало, что включение в рацион натуральных фруктов, овощей, цельного зерна и рыбы в умеренных количествах помогает поддерживать здоровье сердца. Рыбу в сочетании с гарниром из бобовых и овощей рекомендуется употреблять два-три раза в неделю.

Ведущий исследователь, Эндрю Менде, подчеркнул, что этот вид питания является эффективным способом профилактики сердечных проблем. Он также отметил, что для достижения наилучшего эффекта рацион должен быть сбалансированным и включать разнообразие полезных продуктов.

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