Стало известно, что сочетание двух этих факторов ведёт к быстрому старению кожи

Известно, что совместное воздействие двух факторов может ускорить процесс старения кожи, установили канадские ученые. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале.

Факторами, влияющими на кожу, оказались сигаретный дым и ультрафиолетовое излучение. В предыдущих исследованиях эти факторы изучались отдельно, однако в новой работе ученые обратили внимание на их взаимодействие.

Используя анализ слоев кожи, эксперты обнаружили, что совместное действие сигаретного дыма и ультрафиолетового излучения приводит к ускоренному снижению количества коллагена типов 3 и 4, которые отвечают за упругость и молодой вид кожи, а также к провисанию дермы.

Более того, такая комбинация факторов также увеличивает активность металлопротеиназы – фермента, способного разрушать коллаген при его избытке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.