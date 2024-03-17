Стало известно, что сочетание двух этих факторов ведёт к быстрому старению кожи

Факторами, влияющими на кожу, оказались сигаретный дым и ультрафиолетовое излучение. В предыдущих исследованиях эти факторы изучались отдельно, однако в новой работе ученые обратили внимание на их взаимодействие.
Используя анализ слоев кожи, эксперты обнаружили, что совместное действие сигаретного дыма и ультрафиолетового излучения приводит к ускоренному снижению количества коллагена типов 3 и 4, которые отвечают за упругость и молодой вид кожи, а также к провисанию дермы.
Более того, такая комбинация факторов также увеличивает активность металлопротеиназы – фермента, способного разрушать коллаген при его избытке.
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