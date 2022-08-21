Иммиграция с Александрой Мельниковой. Вы получили сертификат отбора Квебека? Живете за пределами Канады? Приезжайте на работу в Канаду!

Поздравляю вас, вы имеете право работать в Канаде пока ваш файл на ПМЖ находится на рассмотрении.

Вы решили иммигрировать в Квебек, сдали французский языка, подали на номинацию от провинции Квебек (сертификат отбора Квебека) и наконец-то получили свой заслуженный сертификат!

После того, как вы получили номинацию от провинции Квебек, вы переходите на федеральный этап – подача на визы постоянных резидентов. К сожалению, сроки рассмотрения на федеральном этапе после получения сертификата отбора Квебека составляют около 24 месяцев (!!!), то есть почти два года.

Как бы не пытались агенты службы иммиграции ускорить процесс, а воз и ныне там. Чтобы все-таки как-то компенсировать такие большие сроки, федеральная служба иммиграции открыла новую иммиграционную программу – открытая рабочая виза для обладателей сертификата отбора Квебека.

Счастливые номинанты могут получить рабочую визу на два года с правом работы во всей Канаде, кроме провинции Квебек, И ВЫ ЗДЕСЬ НЕ ОСЛЫШАЛИСЬ. Как не странно, имея номинацию от провинции Квебек, не дает вам право в этой провинции работать, НО по милости федералов – вы можете работать на всей остальной территории Канады.

Роскошь иметь право работы в Квебеке, пока файл находится на рассмотрении на федеральном этапе имеют только те, кто уже находятся в Квебеке на рабочей визе. В этом случае они имеют право подать на мостиковую рабочую визу. Это право ПРОДОЛЖАТЬ работать, пока файл находится на рассмотрении и ждет финального одобрения от федеральных властей.

Кто может подать на эту рабочую визу? Все обладатели сертификатов отбора Квебека, которые находятся на территории Канады на момент подачи и за пределами Канады. Вторая категория очень важна, так как впервые за историю иммиграции в провинцию Квебек, федеральное министерство предлагает открытую рабочую визу номинантам из Квебека на целых два года.

Ход конем, конечно, очень интересный и, я бы сказала далеко идущий. Здесь очень явно прослеживается борьба за рабочую силу. Ведь в то время, как иммиграция в провинцию Квебек занимает ОЧЕНЬ МНОГО времени, иммиграция по другим категориям, в другие провинции или на федеральном уровне проходит в два либо в три раза быстрее. К каким последствиям это может привести?

Пока номинант работает минимум два года в Канаде за пределами Квебека, он интегрируется в провинцию (и это не Квебек), получает опыт работы и, конечно же, подтягивает английский язык. По получению одного-двух лет опыта работы, номинант может передумать переезжать в Квебек и поменять иммиграционную программу, так как опыт работы в Канаде и английский язык уже будут у него в наличии.

Останется это так или все-таки франкоязычная провинция немного опомнится и разрешит обладателям сертификата, в процессе ожидания ПМЖ виз работать в Квебеке – неизвестно. Хотя сам факт, того, что федеральные и провинциальные власти пытаются переманить каждый на свою сторону квалифицированных иммигрантов уже радует.

Если вы счастливый обладатель сертификата отбора Квебека и вы только что узнали, что можете приехать в Канаду по рабочей визе на время рассмотрения вашего пакета, мы всегда с удовольствием вам поможем в оформлении.

Читайте нас и далее, чтобы быть в курсе всей полезной и важной информации в области иммиграции в Канаду.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

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