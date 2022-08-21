Ванкувер: Свадьба, превратившаяся в кошмар – двое погибших и более десятка раненых

В Ванкувере машина врезалась в участников свадебного торжества. Два человека погибли и не менее десяти ранены
В субботу, 20 августа, в самый разгар свадебной церемонии в Ванкувере, в толпу гостей врезалась на большой скорости легковая автомашина.
В результате удара двое гостей погибли на месте, а ещё не менее десяти были ранены, причём жизнь по меньшей мере двоих из пострадавших находится в опасности, и врачи пытаются раненых спасти. Состояние ещё трёх пострадавших серьёзное, а ещё у пятерых или шестерых ранения всё же полегче.
Полиция задержала женщину – водителя автомобиля. Ей примерно шестьдесят лет. По сообщениям с места происшествия, женщина проезжала мимо участников свадьбы, затормозила полюбоваться на неё, а потом внезапно нажала на педаль газа, после чего машина тут же набрала скорость и врезалась в кортеж.
По всей видимости, трагедия произошла случайно – дама, очевидно, случайно нажала на педаль газа со всей силы, а затем растерялась и не нажала на тормоз.
К сожалению, подобные инциденты случаются регулярно – водители нажимают на газ вместо тормоза и регулярно сбивают прохожих. Трагедия в Ванкувере не стала исключением.
Если ведёте автомобиль – пожалуйста, будьте внимательны и осторожны. Страховка – страховкой, но жизни и здоровье людей надо беречь.