Родители американских школьников массово закупают бронированные рюкзаки

В преддверии нового учебного года в США огромный спрос на пуленепробиваемые школьные рюкзаки

Американские родители тысячами заказывают для своих детей бронированные школьные рюкзаки.

Обстановка в американских школах оставляет желать лучшего. Нападения на школьников прямо в школьных зданиях проходят регулярно, причём иногда число жертв действий маньяков, решивших расстрелять детей прямо в классе, доходит до нескольких десятков.

Как один из возможных ответов на обстановку насилия, в этом году родители выбрали закупки школьных рюкзаков и ранцев, которые, предположительно, могут помочь детишкам укрыться за ними от выпущенных пуль. К тому же, такой рюкзак прикроет спину убегающего от стрелка ребёнка.

Магазин The Home Security Superstore (известный также, как Артман – по имени основателя и хозяина предприятия), один из крупнейших онлайновых магазинов в США, специализирующийся на продаже предметов, призванных обеспечить безопасность обычных граждан, сообщил, что только за последний месяц – начиная с последней недели июля, только этот магазин продал почти 9 тысяч бронированных рюкзаков, предназначенных для школ. За весь же прошлый год магазин продал всего 150 таких рюкзаков.

Ещё больше людей разыскивают такие рюкзаки в разных поисковых системах, выбирая самые доступные по цене и самые подходящии для их детей, так что цифры, приводимые магазином Home Security Superstore, разумеется, лишь малая часть продаж.

Сложно сказать, сколько рюкзаков предназначены для школьников, так как зачастую размеры их не очень отличаются от взрослых, так что, возможно, их покупали не только для детей, но сам рост продаж впечатляет.

Родители боятся за судьбу детей, родители не видят выхода и хотя наличие такого рюкзака у ребёнка, скорее, просто успокоительная мера, тем не менее, возможно, кого-то рюкзачок и спасёт.

Такие рюкзаки покупают и для детей начальных классов, и для старшеклассников, хотя вес их велик – такие рюкзаки весят от полутора до трёх килограммов. Зато они могут, в теории, остановить пулю, выпущенную из пистолета или даже винтовки с небольшого расстояния.

Одновременно, всё больше и больше школ в США требуют от детей приходить на занятия с прозрачными рюкзаками или же с рюкзаками-сетками, чтобы в них нельзя было спрятать пистолет. Мера, скорее, демонстративная, так как потенциальные преступники держат оружие в кармане или же несут винтовку наперевес.

В 2021 году в школах США имели место 93 перестрелки, а в первой половине этого года – не менее семидесяти.

Накал беспокойства всё выше, и, к сожалению, вряд ли ситуация будет улучшаться в ближайшее время.