Паром столкнулся с причалом: 12 пострадавших

Ранее в Приморье загорелся паром. Обошлось без пострадавших.

Паром с острова Торонто врезался в док паромного терминала Джека Лейтона в субботу днем. В результате инцидента пострадала дюжина человек, в том числе двое детей. Полиция, пожарные и парамедики прибыли к причалу в 17-00.

“Во время швартовки лодка сильно ударилась, из-за этого пассажиры упали вперёд, что привело к травмам”, – сообщает дежурный инспектор полиции Торонто Лори Краненбург.

По словам инспектора, на борту парома Сэм Макбрайд находилось 912 пассажиров и 6 членов экипажа.

Парамедики Торонто сообщили, что двенадцать человек получили легкие травмы, и большинство из них были отпущены после осмотра. Однако пятеро человек, в том числе двое детей, госпитализированы. Большинство пострадавших травмировали колени.

Причина аварии пока не неизвестна, начато расследование.

Городские власти Торонто, управляющие островными паромами, заявили, что после инцидента они сократили количество рейсов до дальнейшего уведомления. Город добавляет, что вернул деньги за проданные билеты и приостановил их продажу.