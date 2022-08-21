Знаменитые квебекцы: биография Луи-Александра Ташеро

Биография Луи-Александра Ташеро

Биография самого влиятельного политика в Квебеке в первой половине 20 века, но сегодня позабытого.

Его имя носят улицы, проспекты, шоссе, муниципалитет и районы. Но многим фамилия этого самого влиятельного человека в Квебеке в двадцатые и тридцатые годы прошлого века ничего не говорит…

Луи-Александр Ташеро (Louis-Alexandre Taschereau) родился 5 марта 1867 года в столице Квебека. Его отец был членом Верховного Суда Канады, поэтому у Луи-Александра и сомнений не было в выборе карьеры. Начальное и среднее образование он получил в семинарии (как практически все дети страны в те времена), а затем закончил юридический факультет университета Лаваль. В возрасте 22 лет был принят в коллегию адвокатов Квебека. В последнее десятилетие 19ого века в первые годы века 20ого приобретает всё большую известность, как многообещающий политик. Занимает руководящие должности в юридических ассоциациях и в ряде банков.

Ещё в 1892 году он впервые выдвигает свою кандидатуру в законодательную ассамблею Квебека от либеральной партии, но терпит поражение. Зато становится депутатом в 1900 году, а в 1904 переизбран в своём округе (Монморанси) практически единогласно (редчайший случай для Квебека). И в том же году впервые становится членом кабинета Министров (назначен министром труда). И до 1936 ни разу не проигрывает ни одни выборы ни на муниципальном, ни на провинциальном, ни на федеральном уровне. Его рекорд – 36 лет бессменного депутатства, не побит в Квебеке до сих пор.

Он становится Генеральным прокурором Квебека в 1919-1920 году, а затем, с июля 1920, назначается Премьер-министром и Председателем Исполнительного совета Квебека. Эти посты он занимает до июня 1936 года. Он стал четырнадцатым премьер-министром Квебека и пробыл на этом посту 16 лет.

Значение этого человека для Квебека неоценимо – именно он возглавлял провинцию в «переходный период», когда Квебек из полуфеодальной клерикальной государственной системы встал на путь развития современного демократического общества – весьма сложный и противоречивый процесс, начавшийся с окончанием первой мировой войны и завершившийся «революцией» 1960 года.

Именно Taschereau не побоялся порвать с замшелым и консервативным сознанием франкоговорящего общества, опиравшимся на традиционные семейно-религиозные устои и строящими жизнь под патриархальными лозунгами «семьи и церкви». Он стал первым политиком Квебека, который осмелился выступить против церковной верхушки, выступавшей против социальных реформ. Он принял целый ряд законов, направленных на индустриализацию страны.

Сложно судить, действительно ли Ташеро «цеплялся за власть», в чём его открыто обвиняли в двадцатых-тридцатых годах, или же считал себя единственным реальным руководителем. Но факты есть факты – при нём Квебек стал одним из самых процветающих и демократических регионов мира (при всех ограничениях, на которые мы можем указать с позиций сегодняшнего дня).

Ушёл он в отставку после того, как министры его кабинета были обвинены в коррупции (не сам Ташеро, так как он унаследовал одно из самых крупных состояний в Канаде, которое только приумножил законными путями, вкладывая деньги в надежные промышленные предприятия). В принципе, по-моему, скандал, который привёл к его отставке, стал реальным завершением его многолетней битвы с «отъявленными националистами» (сначала с Henri Bourassa и духовенством, затем с Olivar Asselin – против которого сражаться было просто невозможно. Мне довелось читать пока неопубликованную переписку этих политиков – надо сказать, вне политики, вроде бы, их связывала если не дружба, то, по меньшей мере, приятельские отношения, даже в тридцатых годах, когда внешне они только и занимались тем, что выливали друг на друга ушаты грязи, но ограничивались грязью «политической», брезгливо относясь ко всякого рода «личному компромату», справедливо считая подобную галиматью уделом убогих неудачников).

В области трудового законодательство, в стирании пропасти между классами, в области образования, в разделении церкви и государства, не говоря уже о развитии промышленности и горнодобывающей области, история подтвердила правоту Ташро, сделавшего Квебек современным и развитым.

Надо признать, что даже великий Olivar Asselin, доходивший до «рукоприкладства» в отношении Taschereau (он ещё в 1909 году нанёс тому знаменитую пощечину, за что и отсидел несколько недель по обвинению в «публичном хулиганстве), был вынужден признать в тридцатых годах, что Квебек обязан Ташеро тем уровнем демократии, экономики и социальных отношений, которых страна достигла.

По мнению историка Виго, самой большой ошибкой Ташеро стало непонимание им того факта, что люди, в массе своей, поумнели… Он опирался на небольшую группу преданных ему лично лиц, не понимая значения общественного мнения. За что и поплатился, будучи вынужденным уйти на пенсию после скандала с разбазариванием общественных фондов.

Скончался Луи-Александр Ташеро 6 июля 1952 года в возрасте 85 лет.

«Не любить историю – право каждого человека. Не уважать её – привилегия пациентов психиатрических лечебниц» (Марица Маргулис). Мы просто обязаны уважать себя и знать историю страны, в которой живём.

Неполная библиография:

Dupont, Antonin, Les relations entre l’Église et l’État sous Louis-Alexandre Taschereau, 1920-1936, Montréal, Guérin, 1972, 336 p.

Dupont, Antonin, « Louis-Alexandre Taschereau et la législation sociale au Québec, 1920-1936 », RHAF, 26, 3 (déc. 1972), p. 397-426.

TASCHEREAU Bernard Vigod. Septentrion, Québec, 1996. 400 pages.