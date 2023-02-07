8 февраля Гугль впервые публично включает Искусственный Интеллект LaMBDA AI2

Интересный эксперимент должен показать, сможет ли Гугл справиться с требованиями, предьявляемыми к искусствкнному интеллекту.

После сенсационного успеха робота ChatGRT, запущенного в ноябре прошлого года и ошеломившего почтеннейшую публику (эксперты в информатике не столь оптимистичны, но признают важность новой системы), Гугл понял, что если ему не подтянуться, то будующее его поисковика под вопросом.

При всех «но» и при всех мудрёных пояснениях об ограниченности ChatGRT, умение пратические молниеносно давать ответы на каверзные вопросы, писать статьи и даже сдавать экзамены неоспоримо (при всех возможных ошибках робота).

Гугл объявил, что впечатлён успехами конкурента (ChatGRT разработан и совершенствуется фирмой, которая финансируется Майкрософтом), а посему и сам запускает такую же систему, причём тестироваться та будет 8 февраля. Тестирование будет публичным, начнётся в 8.30 по монреальскому времени, но обычные пользователи не смогут принять участие в проверке версии, что и понятно — миллионы желающих могли сделать работу невозможной. Публичная проверка заключается лишь в том, что все желающие смогут наблюдать за тестом на официальном ю-тюб канале Гугла.

Пока деталей о процессе тестирования маловато, единственное, что известно точно, это имя гугловского робота – LaMDA AI 2 (первый вариант, под номером 1, был представлен публике месяц назад и может работать в операционной системе Андроид). Сам Гугл обещает подробно рассказать о системе во время тестирования, начиная с 8.30 утра, 8 февраля.

Одновременно Гугл работает над совершенствованием ещё одного варианта искусственного интеллекта — MusicLM — эта программа может писать музыку и создавать песни на основе представленных текстов. Более того, это приложение может описывать художственные полотна посредством звуков и подбором их тональности.