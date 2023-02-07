В городке Хейнс приглашает посетителей первый в мире Музей молотков. Только молотки, и ничего больше

Молоточки, молотки, молоты, кувалды, каменные, металлические, стеклянные — всех форм, размеров, из разных материалов в коллекции на Аляске.

В городке Хейнс (Haines), на Аляске, работает первый в мире музей молотков и кувалд, в котором собраны до десяти тысяч экземпляров самых разных молоточков, молотков, молотов, кувалд и прочих инструментов, которые без сомнений могут быть причислены к молоткам. Музей основал энтузиаст Дей Пал (Dave Pahl). В коллекции музея сегодня хранятся до десяти тысяч молотков, и из них выставлены напоказ примерно две тысячи.

Среди молотков представлены инструменты из самых разных материалов, от стеклянных и проволочных, до стальных и каменных молотов самых разных размеров. Есть молоточки, предназначенные лишь для отбивания такта при исполнении музыкальных произведений, а есть каменные молоты, сооружённые в древности индейцами, которые использовали инструмент в качестве боевого оружия. Есть молоты, которыми орудовали воины в средневековье, а есть причудливые молотки, которыми, благодаря их форме, удобно забивать гвозди в труднодоступных местах.

Музей уже стал достопримечательностью городка, оказалось, что людям интересно узнать историю обычного инструмента, который хранится, наверняка, чуть ли ни в каждой семье. Оказалось, что в истории молотков есть много любопытного. Более того, в Литве и в штате Кентукки тоже создаются музеи молотков, по образу и подобию музея Дейва Пала.

Хозяин и основатель музея переехал на Аляску в 1980. Он работал на ремонте домов, лодок, заборов, используя разные молотки, и постепенно втянулся, так сказать, заинтересовался простым и, казалось бы, никому не инетересным инструментом. Музей был открыт в 2002 году, но в 2022 году он переехал в новое помещение, более просторное, где можно принимать больше гостей. В конце 2022 года музей впервые выпустил календарь на 2023 год с фотографиями и описанием истории десятков молотков.

(Не путать Музей молотков с музеем Хаммера в Лос Анджелесе — он назван в честь основателя, там просто фамилия Хаммер означает «молоток» по-английски).