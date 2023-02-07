Судя по словам климатологов, процесс таяния земных ледников ускоряется

Сегодня площадь ледников сокращается ежегодно на 66 тысяч квадратных километров, что вызывает серьёзную озабоченность специалистов.

Морозы, обрушившиеся на многие районы планеты этой зимой никак не заставили климатологов изменить мнение о глобальном потеплении. Более того, ЮНЕСКО заявляет, что эксперты организациисерьёзно обеспокоены процессом таяния ледников на всей планете. По прогнозам к 2050 году в лучшем случае мы потеряем треть ледников.

Сегодня на нашей планете есть более десятка известных ледников, которые привлекают туристов и которые являются памятниками многолетней работы природы на морфологией Земли. Речь не о ледниках Арктики и Антартики, районах, покрытых льдами постоянно, и даже не о тундре и не о зонах вечной мерзлоты на севере Канады, на Аляске и в России. Но ледники есть в высоких горах и даже в горных массивах средней высоты — в Гималаях, на Килиманджаро, в нескольких районах Йеллоустоуна, в Альпах, в Андах… И паломничество туристов наблюдается именно к этмм, относительно доступным массивам медленно движущегося льда, который потихоньку, как медленная река, вползает в долины, но вползает непрерывно, в течение тысяч лет, потому что там, на вершине горного хребта эта река непрерывно возобновляется.

Но этим ледникам осталось жить пару десятков лет. Может быть, чуть больше. Сегодня, по данным ЮНЕСКО, которая заказала экспертам анализ нынешнего положения, ледники теряют ежегодно 58 миллиардов тонн льда, то есть именно такой объём ледяной массы исчезает. Ледники становятся меньше в ширину и в глубину, а возобновляют массу медленнее, чем ещё какой-нибудь десяток лет назад.

Речь, конечно, не только о самых известных и популярных среди туристов масс льда. Всего эксперты ЮНЕСКО проанализировали, с помощью компьютерных программ, 18600 малых и больших ледников, общей площадью в 66 тысяч квадратных километров на начало 2021 года. Это примерно 10% от общего количества и общей площади ледников планет.

К 2050 году исчезнут полностью 17 ледников, внесённых в список мест исторического наследия человечества. В Африке их просто не останется (самые крупные ледники на этом континенте, это ледники гор Килиманджаро и Кения). В Европе полностью растают ледники Пиренеев (пограничные районы Франции и Испании), ледники Доломитовых гор в Италии, ледники Сардоны в Швейцарии. Исчезнут ледники на Кавказе, в районе Юнань в Китае (в этом районе процесс идёт быстрее, чем в остальных регионах Земли.

Если динамика процесса не изменится, то к 2050 году полностью исчезнут до трети ледников. Судьба остальных пока под вопросом. Возможно, им удастся уцелеть, но только в том случае, если повышение температуры замедлится, а усиление парникового эффекта прекратится. Но пока дело идёт к тому, что все, абсолютно все ледники растают не позднее 2100 года.

Влияние на биосферу Земли в результате сокращения, а затем и полного исчезновения ледников, будет плачевно — ожидается резкое сокращение биоразнообразия и не совсем понятные, но в любом случае неприятные последствия в других сферах природного равновесия.