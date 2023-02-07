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Новости Вокруг Капитолия возвели ограждение перед посланием Джо Байдена конгрессу

Вокруг Капитолия возвели ограждение перед посланием Джо Байдена конгрессу

Виктория Христова Фев 7, 2023 Новости, Новости Америки Комментарии к записи Вокруг Капитолия возвели ограждение перед посланием Джо Байдена конгрессу отключены 17 Просмотров

Двухметровое металлическое ограждение возведено вокруг Капитолия, где предстоит выступить президенту США Джо Байдену с ежегодным посланием к конгрессу, 7 февраля сообщает CBS News.

Послание президента США к конгрессу предполагает исключительные меры безопасности, в том числе увеличение численности персонала.

Выступление Байдена запланировано на 8 февраля. Обе палаты конгресса США должны заслушать программную речь президента, одной из тем которой станет возрождение американского лидерства в мире на примерах конфликта на Украине и стратегического соперничества с Китаем.

Некоторые конгрессмены выступили против установки ограждения. Например, сенатор Элеанор Холмс Нортон считает, что дистанция между чиновниками и народом уже и так увеличена. «Мы не должны еще больше закреплять ее, ставя пугающие ограждения между собой как государственными служащими и людьми, которым мы служим», — сказал он.

Когрессмен готовит законопроект о запрете любых стационарных ограждений на территории Капитолия.

Ограждение вокруг Капитолия возводится каждый раз перед посланием президента уже третий год подряд. Впервые его выставили после 6 января 2021 года, когда группа сторонников Дональда Трампа, проигравшего выборы за пост президента США, захватила здание Капитолия, с целью воспрепятствовать утверждению победы демократа Джо Байдена.

 

 

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