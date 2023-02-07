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Новости В Hyundai Motor Group решили увеличить производство электромобилей в США и Канаде
Электромобиль. Фото из открытых источников

В Hyundai Motor Group решили увеличить производство электромобилей в США и Канаде

Виктория Христова Фев 7, 2023 Новости, Новости Канады, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Комментарии к записи В Hyundai Motor Group решили увеличить производство электромобилей в США и Канаде отключены 12 Просмотров

Планы по увеличению производства электромобилей в США и Канаде озвучили в южнокорейской автомобильной компании Hyundai Motor Group, 7 февраля сообщает Business Korea.

 

Компания Hyundai Motor Group, которая строит завод по производству электромобилей в американском штате Джорджия, планирует увеличить производство электромобилей на своих заводах в США, а также в одной из канадских провинций, где уже производятся автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

В частности, начиная с первой половины 2023 года электромобиль Genesis GV70 EV станут производить на заводе Hyundai Motor Co. в Монтгомери, штат Алабама. Компания Kia планирует начать производство EV6 и EV9 в США в 2024 году.

Министерство финансов США недавно внесло изменения в Закон США о снижении инфляции, поэтому электромобиль Genesis GV70 теперь имеет право на налоговые льготы на основании закона при условии, что его цена не превышает $80 000.

Скидки на покупку электромобилей есть и в Канаде.

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