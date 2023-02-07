Число погибших после землетрясений в Турции и Сирии превысило 5000 человек

Число погибших превысило 5000 человек после землетрясений в Турции и Сирии, 7 февраля сообщает Al Jazeera.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил семидневный национальный траур. Сирия обратилась к ООН за помощью.

Власти опасаются, что число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,8, произошедшего в понедельник перед рассветом, и вторым землетрясением днем магнитудой 7,6, продолжит расти. Спасатели ищут выживших среди завалов из металла и бетона.

Несколькими часами ранее, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 7 февраля, что число погибших в результате землетрясений в Турции возросло до 3 549 человек.

Орхан Татар, представитель Турецкого управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD), ранее заявил, что еще 20 426 человек получили ранения. Татар сказал, что также было разрушено более 5 700 зданий.

По данным Министерства здравоохранения и спасательной организации «Белые каски», в Сирии погибли по меньшей мере 1 602 человека, еще около 3 500 получили ранения.

Морозные зимние погодные условия и снегопады в разрушенном регионе усугубили тяжелое положение многих тысяч людей, оставшихся без крова и раненых в результате землетрясения. Разрушенные здания и разрушенные дороги затрудняют усилия по поиску выживших и доставке жизненно важной помощи в пострадавшие районы.

По словам корреспондента Al Jazeera Наташи Гонейм, находящейся в Стамбуле, десять городов на юге Турции объявлены зонами бедствия. Низкие температуры и снег затрудняют спасательные работы, и ожидается, что в регионе будет еще больше непогоды. Во многих районах прекращены поставки электроэнергии и природного газа, и правительство работает над восстановлением обеих служб.