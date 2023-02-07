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Новости В Канаде разгорелся скандал вокруг спецпредставителя по борьбе с исламофобией

В Канаде разгорелся скандал вокруг спецпредставителя по борьбе с исламофобией

Виктория Христова Фев 7, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи В Канаде разгорелся скандал вокруг спецпредставителя по борьбе с исламофобией отключены 12 Просмотров

Письмо в поддержку Амиры написали адвокат по правам человека Джулиус Грей, основатель мечети Квебек-Сити Буфелджа Бенабдалла, профессор университета МакГилла Чарльз Тэйлор и другие известные деятели.

Группа адвокатов, правозащитников и общественных деятелей выступила в поддержку первого в Канаде спецпредставителя по борьбе с исламофобией после скандала вокруг ее комментариев. Амира Эльгаваби была назначена премьер-министром Канады Джастином Трюдо на пост спецпредставителя по исламофобии в конце января.

Почти сразу вокруг ее назначения разгорелся скандал – мусульманской активистке припомнили ее статью за 2019 год. В статье, которую Эльгаваби написала в соавторстве с канадским иудейским лидером Берни Фарбером, говорилось об «исламофобских воззрениях у большинства жителей Квебека».

В публикации Эльгаваби и Фарбер ссылались на результаты социологического опроса, показавшего негативное отношение к исламу у 88% квебекцев. На фоне поднявшейся шумихи Амира принесла извинения за свое обобщение в адрес жителей Квебека, но политики, настроенные против ее назначения, продолжили требовать отставки Эльгаваби, передает IslamNews со ссылкой на CBC.

Письмо в поддержку Амиры написали адвокат по правам человека Джулиус Грей, основатель мечети Квебек-Сити Буфелджа Бенабдалла, профессор университета МакГилла Чарльз Тэйлор и другие известные деятели.

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