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Монреаль открыт для налоговой реформы после отставки мэров

Виктория Христова Фев 7, 2023 Новости, Новости Квебека и Монреаля Комментарии к записи Монреаль открыт для налоговой реформы после отставки мэров отключены 8 Просмотров

Президент исполнительного комитета Монреаля Доминик Олливье говорит, что администрация Плант рассмотрит муниципальное финансирование, включая распределение расходов между городом и муниципалитетами затопленных островов на такие услуги, как общественный транспорт, пожарная служба и полиция.

Олливье сказал, что нынешняя модель распределения расходов больше не жизнеспособна, и именно поэтому рассматривается вопрос финансирования в целом.

Заявление Олливье прозвучало сразу после того, как мэры городов, находящихся на острове Монреаль, закончили однодневное стратегическое совещания в Пуэнт-Клэр и поручили Ассоциации пригородных муниципалитетов провести финансовые переговоры на тему “окончательного подхода” и нормализовать отношения с Монреалем и правительством Квебека.

Переговоры касаются вопроса о распределении расходов и той части, которую каждый муниципалитет ежегодно выплачивает агломерации. В этом году эта доля значительно возросла.

“Это стратегическое отступление было необходимо, чтобы поразмыслить над совместными усилиями наших городов по нормализации отношений с городом Монреаль, которые мы продвигаем уже более 10 лет”, – сказал мэр Западного Монреаля Бени Маселла, который также является президентом ASM. “Поскольку наши усилия по созданию справедливой финансовой базы для всех граждан и налогоплательщиков в агломерации по сей день остаются основным источником напряженности в отношениях с городом Монреаль, проведенное мероприятие позволило определить новые ориентиры ASM на ближайшие годы”.

Мэры надеются, что их “всеобъемлющая стратегия” положит конец нынешнему тупику и “приведет к реальным переменам”. Маселла добавил, что Олливье, председатель Исполнительного комитета Монреаля, сказал, что существующая система ”частичных котировок“ “достигла своего предела. “Мы придерживаемся того же мнения и считаем, что настало время для муниципалитетов города Монреаль и правительства Квебека собраться вместе и выработать справедливое и равноправное решение на благо всех граждан агломерации Монреаль”.

“Не только все более широкое толкование того, за какие расходы отвечает агломерация, приводит к увеличению передачи расходов из города Монреаль в бюджет агломерации, но и связанные города также систематически исключаются из процесса бюджетного планирования”, – говорится в заявлении ASM.

Организация раскритиковала принятые в результате решения, которые, по ее словам, принимаются “в одностороннем порядке и оказывают все большее влияние на бюджеты муниципалитетов и, следовательно, на бюджет всех граждан”. Члены ASM требуют участия в принятии этих решений.

“В любом демократическом обществе налогоплательщики имеют право быть справедливо представленными перед официальными органами, которые определяют налоги”, – сказал Маселла. “Настаивая на том, чтобы отстраненные муниципалитеты не участвовали в процессе принятия решений по расчету квот, администрация города Монреаль и правительство Квебека не выполняют свои демократические обязанности. Статус-кво больше не приемлем”.

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