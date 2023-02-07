Проблемы с переработкой отходов начинают исчезать с модернизацией завода в Лашине

Новые операции на сортировочном заводе в Лашине позволили повысить качество продукции, уровень загрязнения снизился до 9% в прошлом месяце, после того как его приобрела базирующаяся в Левисе компания Ricova.

Проблемы Монреаля с переработкой отходов начинают исчезать.

Промышленность использует показатели загрязнения, чтобы судить о качестве переработанных материалов, и в Лашине этот показатель превысил 30%, в то время как в городе заявили, что североамериканские стандарты установлены намного ниже, на уровне 3%. Из-за низкого качества тюков на международном рынке стало меньше покупателей, а количество магазинов в Лашине увеличилось.

Не было никакой тайны в низком качестве выпускаемой продукции, и Рикова настаивала на том, что завод не модернизировался в течение многих лет, прежде чем он взял на себя управление переработкой отходов. Все это это еще больше усугублялось нехваткой запасных частей из-за проблем с цепочкой поставок, а также имели место другие проблемы, такие как старое оборудование, неспособное вместить изобилие утилизируемых из пластиковых пакетов, которые из-за картона и других перерабатываемых материалов застревают и растягиваются в оборудовании и мешают работе.

Запрет Монреаля на одноразовые пластиковые изделия вступает в силу в следующем месяце, что обещает следать работу на заводе более продуктивной. Между тем, приобретение Ricova шести оптических сортировщиков у французской компании Pellenc ST также значительно улучшило качество сортировочной продукции. Ricova вложила более 6 миллионов долларов инвестиций с момента ввода в эксплуатацию центра в августе 2020 года, а новые сортировщики значительно снизили уровень загрязняющих веществ в смешанной бумаге с 35% до 2%.

Центр Сен-Мишель является крупнейшим в Квебеке, в нем хранятся материалы из 18 районов и экоцентров и сортируется примерно от 90 000 до 100 000 тонн в год, в дополнение к примерно 30 000 дополнительных тонн из соседних сортировочных центров только в прошлом году.

Пандемия и проблемы с цепочкой поставок замедлили доставку и установку сортировщиков, в том числе четырех для бумаги и двух для пластика. “Достижение уровня загрязнения в 2% было очень амбициозной целью, учитывая состояние хаба, когда мы его приобрели, но после нескольких месяцев работы и инвестиций мы, наконец, достигли цели”, – сказал президент и главный исполнительный директор Ricova Доминик Колубриале. “Это случилось благодаря сотрудничеству с компанией Pellenc ST, которая поставила нам машины очень высокого качества в кратчайшие сроки. Их опыт и экспертные рекомендации сделали наш проект осуществимым”.