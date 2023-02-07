4 совета, которые следует учитывать при продлении ипотеки

1. не ждите до последней минуты
Как правило, финансовые учреждения направляют домовладельцам предложение о продлении за три-шесть месяцев до наступления срока погашения ипотечного кредита. Некоторые, довольные этими условиями, немедленно соглашаются на них, чтобы обезопасить себя от повышения ставок, которое постоянно происходит в течение некоторого времени. Например, в декабре прошлого года, когда вероятность повышения процентной ставки на 0,75% была неизбежной, для ипотеки с основной суммой в 300 000 долларов это означало ежемесячное увеличение на 130 долларов, или 1560 долларов в год. Тогда становилось очень выгодным немедленно приступить к обновлению. Другие, у которых есть предложение финансового учреждения, предпочтут поискать в другом месте, чтобы попытаться получить более выгодное предложение.
2. Выберите фиксированную или переменную ставку
Известно, что на протяжении десятилетий плавающая ставка всегда была более выгодной, чем фиксированная, более чем в 90% случаев. Выбор между фиксированной или переменной ставкой зависит от многих факторов, и абсолютной уверенности нет. Фиксированные ставки обеспечивают стабильность платежей в течение определенного периода времени, что выгодно людям с ограниченным бюджетом. Однако переменные ставки оказываются более выгодными в долгосрочной перспективе в случае снижения процентных ставок. Перед принятием решения важно учитывать такие факторы, как срок кредита, долгосрочные экономические перспективы и терпимость к риску. Рекомендуется проконсультироваться с финансовым консультантом, чтобы оценить варианты и найти наиболее подходящее решение для вашей ситуации. Например, в настоящее время фиксированная трехлетняя ставка составляет около 4,89 %, переменная-5,85 %. Это означает, что ипотека с плавающей процентной ставкой будет стоить дороже на 167 долларов в месяц, или более 2000 долларов в год. Сложность анализа состоит в том, чтобы предсказать, когда Переменная ставка упадет ниже значения фиксированной ставки. Вот почему в наши дни люди выбирают фиксированную ставку.
3. Выбор финансового учреждения
Часто существует заметная разница между процентной ставкой финансовых учреждений и процентной ставкой ипотечных брокеров. На момент написания этой статьи Лучшая фиксированная трехлетняя ставка составляла 4,89%, худшая-6,14%. Для капитала в 300 000 долларов это составляет 218 долларов в месяц или 2620 долларов в год. За три года это составляет 7862 доллара. Целая разница !
4. Проверьте, можете ли вы изменить амортизацию.
Например, увеличив период амортизации с 12 до 25 лет, вы можете уменьшить сумму ежемесячных платежей по ипотеке. Однако это также означает, что вы будете платить больше процентов в течение всего срока действия кредита. Важно взвесить все за и против, прежде чем принимать решение. Для ипотеки на сумму 300 000 долларов США с процентной ставкой 4,89 % разница между амортизацией за 25 лет вместо 12 лет составляет 1024 доллара в месяц. Это наверняка заинтересует тех, кто переживает трудный период. По-прежнему можно будет повторно установить амортизацию на уровне 12 лет, когда ставки снизятся.
Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в компании Vendirect за 2021 год! Ура!
У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.
Ольга Успенская
Риэлтор с 20-ти летним опытом работы