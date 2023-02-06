Владимир Фридман “Про ТУ и ЭТУ жизнь”

Автобиографический музыкальный спектакль, основанный на личной истории репатриации. Через
песни и истории, собранные в спектакле, можно легко вспомнить, себя, понять, что чувствует
человек между двух миров, улыбнуться тому, как юмор, оптимизм и любовь к новой стране
помогают добиться успеха – неважно, где вы – в Израиле или Канаде.
По окончания спектакля презентация книги «Театр Жизни одного актера»
«Это очень, очень удивительно: из мозаики газетных заметок получилась замечательная книга. А
разгадка этого проста: из книжки с самого начала возникает образ автора – он искренен,
доброжелателен и талантлив. Спасибо, Володя! Пиши еще, если позволит твоя немалая актерская
загрузка» Игорь Губерман
О Владимире Фридмане:
Популярный актер театра и кино. В Израиле с 1991 года. Лауреат премии Министерства алии и
интеграции «За выдающийся вклад в жизнь общества и страны в области искусства». Лауреат
премии «Человек года» в 2004 и 2019 годах. Лауреат премии «Лучший актер года – 2016» в
израильском театре. Снялся более чем в 60 фильмах в Израиле и зарубежом. Более 30
театральных работ.