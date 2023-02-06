Наличие асбеста вынуждает McGill закрывать здания SADB

Асбестовые волокна включены Министерством здравоохранения Канады в список материалов, вызывающих рак.

Университет Макгилла закрыл несколько зданий на Западном острове на прошлой неделе после того, как асбест был обнаружен в здании Raymond в кампусе Сент-Анн-де-Бельвью, которое в настоящее время находится на реконструкции. Классы были вынуждены перейти на виртуальное обучение. Занятия, в которых виртуальное обучение невозможно, были отменены до тех пор, пока ситуация не разрешится.

Здания Макдональд-Стюарт и Бартон также были вынуждены закрыться из-за соседнего здания Рэймонд. Хотя вентиляция между тремя зданиями не соединена, некоторые проходы действительно объединяют конструкции.

По словам пресс-секретаря Ширли Карденас: “Было проведено обширное тестирование, чтобы найти и изолировать источник проблемы. Здания Макдональд-Стюарт и Бартон, хотя и не находятся в стадии строительства, закрываются из соображений предосторожности на время проведения испытаний.Мы проинформируем сообщество о результатах тестирования и о том, что делается для устранения проблемы, как только станет доступна информация, а также о более жестких сроках”.

Асбестовые волокна включены Министерством здравоохранения Канады в список материалов, вызывающих рак.