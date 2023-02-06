Вводит ли Банк Канады заемщиков в заблуждение относительно низких процентных ставок?

Многие канадцы, взявшие ипотечные кредиты в 2020 году, сейчас испытывают финансовые трудности. Кто в этом виноват?

Активность на рынке жилья Канады уже взлетела до небес с началом пандемии COVID-19, и 26 ноября 2020 года управляющий Банком Канады произнес слова, которые, казалось, подожгли почву для дальнейших заимствований. Выступая перед постоянным комитетом Палаты общин по финансам, Тифф Маклем затронула проблему предельно низких процентных ставок, которые вызвали бум покупки жилья по всей стране. “Мы хотим внести предельную ясность”, – сказал он. “Канадцы могут быть уверены, что стоимость заимствований будет оставаться очень низкой в течение очень долгого времени”.

Маклем описал инфляцию, которая в предыдущем месяце составляла 0,7%, как “необычно слабую”, указывая на то, что Банк ожидал, что она будет постепенно увеличиваться, но останется на уровне менее 2%, начиная с 2023 года. 25 января 2023 года центральный банк объявил о восьмом подряд повышении своей базовой ставки, причем повышение на четверть пункта означало, что только с марта прошлого года ставка выросла на 4,25%. Банк предпринял эту агрессивную серию повышений в попытке справиться с инфляционным кризисом, в результате которого прошлым летом годовой рост цен достиг самого высокого уровня почти за 40 лет.

Это вызвало острую финансовую боль у множества канадцев, которые взяли ипотечные кредиты с переменной процентной ставкой в разгар рекордно низких процентных ставок, но теперь ежемесячные платежи резко возросли после резкого повышения ставок Банком Канады. Мог ли Маклем использовать более осторожные формулировки, подготавливая почву для длительной эры низких процентных ставок? Управляющий директор BMO Capital Markets, канадский специалист по ставкам и макроэкономической стратегии Бенджамин Рейтзес описал эти ноябрьские замечания как “прискорбное заявление задним числом”, хотя, возможно, в тот момент было трудно предвидеть предстоящий экономический шторм.

Тем не менее, Рейтзес сказал, что резкий скачок инфляции, который наблюдался особенно в течение последних 12 месяцев, казался отдаленной перспективой на момент комментариев Маклема. По словам Бенджамина Таля, заместителя главного экономиста CIBC World Markets, этот кризис усугубился двумя непредвиденными факторами: появлением варианта COVID-19 Omicron, который нанес ущерб национальной и мировой экономике

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