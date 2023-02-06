В Израиле участилось насилие против христианской общины

Присутствие христиан в Израиле также сокращается. Если в 1922 году христиане разных течений составляли около 10% населения Святой земли, то к 2019 году их стало всего 2%.

В Израиле в последние недели произошла серия нападений на христиан и христианские объекты. В четверг в Старом Иерусалиме в церкви вандал, в котором опознали «американского религиозного еврея», скинул и повредил статую Бичуемого Христа. Его задержал охранник, а сейчас полиция проверяет американского туриста на психические отклонения.

Представитель Ватикана назвал нападение «преступлением на почве ненависти» и напомнил о других недавних атаках на христиан в Израиле:

«Мы с тревогой следим за этой цепочкой серьезных событий, направленных против христианской общины в Израиле».

В прошлом месяце два израильских подростка-еврея были арестованы по подозрению в вандализме на протестантском кладбище в Иерусалиме, что привело к повреждению примерно 30 могил на горе Сион.

Несколько дней назад группа религиозных евреев напала на туристов в христианском квартале у Новых ворот.

Другие инциденты включали появление на стенах армянского монастыря граффити «Смерть христианам» и акт вандализма в Галилее в помещении часовни в Маронитском центре в северном городе Маалот.

Хранители Святых мест, связанные с Католической церковью, считают, что «насильственный дискурс в израильском обществе выливается в такие серьезные действия».

«Мы ожидаем и требуем, чтобы израильское правительство и правоохранительные органы предприняли решительные действия для искоренения этих серьезных инцидентов», — сказал представитель хранителей.

Атаки на христан происходят в Израиле уже продолжительное время, даже в Иерусалиме, городе трëх мировых религий. В последние годы маргинальные радикальные иудейские группировки участили нападения на христиан по всей Святой земле.

Присутствие христиан в Израиле также сокращается. Если в 1922 году христиане разных течений составляли около 10% населения Святой земли, то к 2019 году их стало всего 2%.