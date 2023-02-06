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Общество Здоровье, медицина Ученые выяснили, что среди пожилых снизилась инвалидность
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Ученые выяснили, что среди пожилых снизилась инвалидность

Виктория Христова Фев 6, 2023 Здоровье, медицина, Новости, Новости Канады Комментарии к записи Ученые выяснили, что среди пожилых снизилась инвалидность отключены 54 Просмотров

 Ученые из Торонто выяснили, что пожилые люди стали реже страдать от инвалидности 

Хорошая новость: пожилые люди в сравнении с предыдущим десятилетием стали реже становиться инвалидами. Об этом стало известно из заявления ученых Университета Торонто.

Было проведено исследование среди 5,4 миллионов людей. Выяснилось, что ограничения в повседневной жизни людей стали встречаться гораздо реже. Особенно заметно улучшение среди представительниц женского пола.

Многие заболевания по словам врачей, могут стать причиной инвалидности.

В ходе исследования специалисты Университета Торонто проанализировали медицинские данные 5,4 миллионов человек в возрасте от 65 лет. Оказалось, что ограничения в повседневной деятельности (способность одеться или принять душ) в 2017 году встречались реже, чем в 2008 году.

По расчётам, до миллиона пожилых американцев избежали резкого снижения качества жизни, пишет International Journal of Environmental Research and Public Health. В большей степени положительные изменения отмечены среди женщин – на 7% чаще, чем у мужчин.

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